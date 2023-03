(22 de dezembro a 20 de janeiro) - O seu dia: em sua rotina e na convivência em família haverá hoje forte tendência para contemporizar assuntos polêmicos. Interesses: quadro de estabilidade na lida com o seu dinheiro. No trabalho, seja firme e rigoroso no que empreender, não adiando soluções. Vida íntima: afetos valorizados.