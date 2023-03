(22 de dezembro a 20 de janeiro) - O seu dia: há em seu signo quadro que o verá beneficiado na vida pessoal e no que depender de contato com o público em dia de atitudes acertadas. Interesses: boas indicações para seus interesses de negócios. Ganho imprevisto com o trabalho. Vida íntima: tendência ao isolamento e à solidão.