(22 de dezembro a 20 de janeiro) - O seu dia: pessoas próximas vão interferir de forma direta em seus atos e nas decisões que envolvam assunto de família. Interesses: um bom aspecto trará segurança na sua lida com as finanças em dia em que você poderá tomar decisão importante com seu dinheiro. Vida íntima: procure o diálogo.