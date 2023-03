(22 de dezembro a 20 de janeiro) - O seu dia: as posições para seu signo mostram quadro de melhor ânimo e entusiasmo com a solução de pendências domésticas. Interesses: as previsões para o sábado são favoráveis. Mas, seja cuidadoso e controle o próprio dinheiro. Vida íntima: boa apreciação das suas atitudes na lida íntima.

Tags:

sábado