(22 de dezembro a 20 de janeiro) - O seu dia: por boa posição astral em seu signo você terá harmonia no trato com as pessoas mais próximas. Interesses: aja com realismo nas tarefas da sua rotina de trabalho. Fase mais equilibrada com as suas finanças. No trabalho, defina bem os seus objetivos. Vida íntima: emoções expostas.