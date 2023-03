(22 de dezembro a 20 de janeiro) - O seu dia: seja mais comedido e atento na relação com estranhos e evite assuntos com os quais tenha pouca intimidade. Interesses: aura de tranquilidade material e boa posição para encargos de rotina. Vida íntima: momento em que as suas reações estarão postas em nível de maior emotividade.