(22 de dezembro a 20 de janeiro) - O seu dia: evite hoje agir de forma impensada e trate das novas questões envolvendo antigos planos, agindo com realismo e senso da oportunidade. Interesses: hoje você poderá superar preocupações com seu dinheiro. Vida íntima: atitude firme e segura irá mostrar com clareza os seus desejos.

sábado