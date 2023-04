(22 de dezembro a 20 de janeiro) - O seu dia: um bom aspecto cria aura favorável para a sua lida com outras pessoas em torno de assuntos sociais. Problema de saúde pode preocupá-lo. Interesses: procure agir com maior disciplina e habilidade nas obrigações de trabalho. Finanças controladas. Vida íntima: surpresa com íntimos.