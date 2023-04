(22 de dezembro a 20 de janeiro) - A semana: os próximos dias trarão uma aura benéfica com sensibilidade acentuada em suas relações e amizades. Interesses: bom trânsito vai interferir em seu trabalho valorizando as suas iniciativas. Finanças em dias equilibrados com bom resultado prático. Vida íntima: afetividade ampliada.