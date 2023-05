(22 de dezembro a 20 de janeiro) - O seu dia: hoje, você deve manter maior controle de suas reações e seus sentimentos. Isso irá ajudá-lo no trato com pessoa mais próxima e com a família. Interesses: posicionamento que realça mudança de rumo para as suas finanças e encargos e compromissos. Vida íntima: emotividade exposta.