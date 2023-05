(22 de dezembro a 20 de janeiro) - O seu dia: o fim de semana aponta um momento mais positivo no campo dos relacionamentos pessoais, setor de vida no qual você se mostrará mais afável e dado às novas e boas relações. Interesses: por fatos inesperados haverá novidades para suas finanças. Vida íntima: motive-se com otimismo.

Tags:

sábado