(22 de dezembro a 20 de janeiro) - O seu dia: persiste influência benéfica que aponta quadro propício para seu trato com estranhos. Acerto na busca por solução das questões com a família. Interesses: você terá boa posição que lhe trará aura de vantagens no trabalho e com dinheiro. Vida íntima: evite discussões e polêmicas.