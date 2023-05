(22 de dezembro a 20 de janeiro) - O seu dia: com um bom aspecto no mapa diário de seu signo você hoje se verá mais empenhado em seus objetivos pessoais e com assuntos de família. Interesses: somam- se ao seu favor chances profissionais de ganho e de vantagem com dinheiro. Vida íntima: dê-se com empenho à convivência íntima.