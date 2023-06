(22 de dezembro a 20 de janeiro) - O seu dia: preocupado com as outras pessoas você hoje tenderá a raciocinar como se tudo ao seu redor dependesse apenas de suas próprias decisões. Mude isso agindo com maior desprendimento. Interesses: boa avaliação de conceitos sobre suas finanças. Vida íntima: surpresa com pessoas íntimas.

Tags:

sábado