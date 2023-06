(22 de dezembro a 20 de janeiro) - O seu dia: hoje se mostrarão benéficas e positivas as indicações que regerão o seu comportamento, suas ações e seus pensamentos. Interesses: demonstre maior tolerância na sua forma de agir com estranhos no trabalho. Finanças bem posicionadas. Vida íntima: reveja decisões sobre pendências.

sábado