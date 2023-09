(22 de dezembro a 20 de janeiro) - A semana: você verá nestes dias a superação de obstáculo ou dificuldade com problemas de pessoas amigas e próximas. Interesses: planeje ações e tente com determinação remover obstáculos nas finanças. Ganhos valorizados e novidades no trabalho. Vida íntima: bom momento em dias de harmonia.