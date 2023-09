(22 de dezembro a 20 de janeiro) - Seu dia: a sua forma de agir e se comportar lhe trará um quadro de maior harmonia e entendimento nos assuntos com o público. Interesses: vantagem por dinamismo e senso de oportunidade que podem ajudá-lo no cotidiano financeiro e com o seu trabalho. Vida íntima: boa posição em seus afetos.