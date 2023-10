(22 de dezembro a 20 de janeiro) - O seu dia: as boas influências do momento moldam favoravelmente a sua lida com demandas de pessoa muito próxima. Interesses: bom trato de assuntos jurídicos ligados às finanças em dia que o favorece nas viagens e mudanças no trabalho. Vida íntima: com íntimos, concilie e evite discussões.