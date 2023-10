(22 de dezembro a 20 de janeiro) - A semana: você vivencia um período indicativo de dias benéficos no trato com novas questões pessoais. Interesses: acerto em tudo o que envolva dinheiro vindo de atividades regulares e nos que tratem dos seus próprios negócios e com desafio no trabalho. Vida íntima: emotividade controlada.