(22 de dezembro a 20 de janeiro) - Destaque: a regência do Sol neste seu mês se dará na 11ª casa zodiacal, afetando suas amizades e relacionamentos não emocionais, desejos e os seus objetivos de vida. Hoje: as influências do dia se mostram em sentido benéfico para os seus interesses e assuntos ou as atividades humanitárias.