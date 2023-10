(22 de dezembro a 20 de janeiro) - O seu dia: a Lua transitando seu signo gera influência que o beneficiará com posição que o fará mais atento, rigoroso, firme e bastante empreendedor. Interesses: acerto no trato material com reflexo sobre as suas finanças. Vida íntima: em dia de muita emotividade, seja mais dado ao afeto.