(22 de dezembro a 20 de janeiro) - O seu dia: momento astral de favorecimento para suas iniciativas e ações no campo social com quadro benéfico para os assuntos de família. Interesses: bom aspecto o favorecerá nas finanças e valorizará habilidade nos desafios de trabalho. Vida íntima: dia positivo no trato íntimo. Surpresas.