(22 de dezembro a 20 de janeiro) - O seu dia: como resultado de boa influência você vivenciará agora situações de equilíbrio e segurança com os encargos pessoais. Interesses: intuição acertada nas decisões com dinheiro. No trabalho, procure agir com firmeza sem rigor excessivo. Vida íntima: evite confidências aos estranhos.