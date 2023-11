(22 de dezembro a 20 de janeiro) - O seu dia: forte posição em seu signo lhe dará maior entusiasmo na lida pessoal em dia de dedicação e empenho nos projetos e mudanças nas suas atividades. Interesses: em dia de novidade com dinheiro, você superará aura instável com estranhos no trabalho. Vida íntima: relações valorizadas.