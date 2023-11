(22 de dezembro a 20 de janeiro) - O seu dia: este momento astral irá destacar a ação de pessoa próxima que o ajudará em demanda de pessoas da família. Interesses: na lida material procure agir com maior controle e ordem dos negócios, compromissos ou dívida. Vida íntima: dia que trará fortes emoções com as relações íntimas.