(22 de dezembro a 20 de janeiro) - O seu dia: quadro que mostra boa vivência em razão de inesperada compensação no trato com pessoas próximas. Novas atrações envolvendo as artes, o teatro e a cultura. Interesses: finanças bem posicionadas em quadro profissional que realça acerto das suas iniciativas. Vida íntima: novidades.