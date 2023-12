(22 de dezembro a 20 de janeiro) - A semana: forte aspecto o fará mais voltado a si e solitário o que, no entanto, poderá mudar pelas boas posições em assuntos de família. Interesses: no trabalho você se mostrará mais motivado com encargos e novas tarefas. Finanças protegidas. Vida íntima: satisfação por agradável surpresa.