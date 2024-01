(22 de dezembro a 20 de janeiro) - A semana: ajuda inesperada trará acerto com matérias ligadas à justiça, processos e contratos em fase de boa posição no relacionamento com assuntos sociais e o público. Interesses: forte influência e acerto na gestão dos seus ganhos. Trabalho protegido. Vida íntima: harmonia e afabilidade.