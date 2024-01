(22 de dezembro a 20 de janeiro) - O seu dia: as próximas horas lhe proporcionarão maior vantagem pessoal, fator de compensações no cotidiano também em família. Interesses: você agora tomará decisões que dizem bastante da forma de acertar exigências financeiras. Vida íntima: cuidado com suas reações às opiniões de íntimos.