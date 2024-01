(22 de dezembro a 20 de janeiro) - O seu dia: a preocupação e exigências com detalhes das demandas alheias lhe trarão resultados não muito satisfatórios. Interesses: posicionamento desaconselhado para seus negócios e mudança no rumo dos compromissos financeiros. Vida íntima: sensibilidade crescente com as questões íntimas.

