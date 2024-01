(22 de dezembro a 20 de janeiro) - O seu dia: suas decisões hoje serão postas à prova diante dos problemas e demandas envolvendo os assuntos pessoais. O dia trará forte apego à lida doméstica, com maior recolhimento. Interesses: sábado que lhe dará acerto no trato com dinheiro alheio. Vida íntima: tranquilidade e harmonia.

Tags:

sábado