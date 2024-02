(22 de dezembro a 20 de janeiro) - O seu dia: a Lua chegando ao seu signo amplia senso de ordem e perfeccionismo, mas também a oportunidade de solução de pendência nos assuntos pessoais. Interesses: determinação e vigor na atitude com dinheiro e no trato de novos encargos com o trabalho. Vida íntima: emotividade e alegria.