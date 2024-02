(22 de dezembro a 20 de janeiro) - O seu dia: um bom aspecto fará com que suas impressões sobre as pessoas se tornem mais nítidas e corretas. Assim, sua afirmação se dará por decisões mais objetivas e claras. Interesses: dia de mudanças e compensações com suas finanças. Vida íntima: dúvidas e questionamentos o inquietarão.