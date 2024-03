(22 de dezembro a 20 de janeiro) - O seu dia: você terá um dia mais favorável a suas ações em família em quadro de benefícios para as mudanças nas amizades. Acuidade e habilidade. Interesses: quadro muito benéfico em negócios e com dinheiro. Vida íntima: há hoje posição que aponta uma aura de harmonia no seu trato afetivo.