(22 de dezembro a 20 de janeiro) - O seu dia: influencias benéficas virão de atitudes e decisões de apego à ordem e à autoridade. Interesses: agindo de forma mais firme na defesa dos seus planos, você estará alcançando, no correr do dia, pontos importantes na rotina com o trabalho. Vida íntima: sensibilidade bem exagerada.

março 2024