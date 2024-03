(22 de dezembro a 20 de janeiro) - O seu dia: acontecimentos favoráveis no campo pessoal moldam excelente condicionamento para relações sociais. Interesses: momento de controlar seus gastos. Vida íntima: combata com firmeza a tendência a levar a fundo seus ressentimentos em sábado a ser vivido com tranquilidade e harmonia.

Tags:

março 2024 | sábado