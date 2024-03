(22 de dezembro a 20 de janeiro) - A semana: a regência destes dias mostra aspectos positivos para seu signo, favorecendo-o e criando uma aura de decisões e acontecimentos gratificantes com novidades com a família. Interesses: no seu trabalho há boa posição. Vida íntima: irritabilidade e insegurança devem ser mais contidas.

Domingo | março 2024