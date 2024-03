(22 de dezembro a 20 de janeiro) - O seu dia: há hoje um quadro que mostra movimento e indicações de favores e surpresas. Interesses: você se beneficia de boa posição na sua lida com dinheiro. Suas ações irão alterar a rotina de trabalho e com os negócios. Vida íntima: boa solução para demandas ou pendências com os íntimos.

