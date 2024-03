(22 de dezembro a 20 de janeiro) - A semana: estes dias serão de acentuada mudança em sua rotina com fato novo que irá concentrar seus cuidados e atenções. Interesses: há vantagens para o trato com dinheiro e documentos. Vida íntima: forte presença de pessoa do sexo oposto mudando seus interesses e opções de relacionamento.

Tags:

Domingo | março 2024