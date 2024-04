(22 de dezembro a 20 de janeiro) - O seu dia: a Lua regendo o seu signo cria elementos favoráveis para mudanças de rumo em sua rotina com destaque para planos, ideais e a sua determinação agora intensificados. Interesses: acerto no controle dinheiro do trabalho. Vida íntima: emotividade que irá guiar suas ações e impulsos.