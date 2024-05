(22 de dezembro a 20 de janeiro) - O seu dia: você contará agora com apoio e ajuda de pessoa próxima na condução dos desafios de rotina. Boa convivência. Interesses: vantagem que deve ser aproveitada. No trabalho, procure ordenar ações e não assuma compromisso que não possa cumprir. Vida íntima: inconformismo com críticas.