(22 de dezembro a 20 de janeiro) - O seu dia: você vivenciará hoje uma boa posição que irá destacar sua intuição e o raciocínio elevados a graus bem altos no trato pessoal. Interesses: seu cuidado com as finanças resultará em boa influência sobre o seu ânimo. Vida íntima: desencontros por palavras ditas de forma impensada.