(22 de dezembro a 20 de janeiro) - O seu dia: o sábado mostra quadro bem favorável na relação com amigos em momento de surpresas com as demandas de família. Interesses: as indicações de agora revelam um quadro benéfico no que diz de dinheiro e valores. Vida íntima: o seu ânimo irá determinar o resultado de sua lida íntima.

