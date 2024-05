(22 de dezembro a 20 de janeiro) - O seu dia: você poderá hoje contar com boa influência para levar avante um seu novo plano relacionado a demandas de pessoas da família. Interesses: bom momento para tratar com números e cálculos. Nas finanças, não assuma compromissos que não poderá cumprir. Vida íntima: aja com prudência.