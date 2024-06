(22 de dezembro a 20 de janeiro) - O seu dia: há hoje um quadro de afabilidade com amigos e isso lhe trará ânimo mais positivo. Bom encaminhamento para suas relações pessoais. Interesses: no trabalho você pode empreender novos planos e arriscar mudança com novas atividades e encargos. Vida íntima: encontro e boa lembrança.

Junho 2024