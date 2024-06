(22 de dezembro a 20 de janeiro) - O seu dia: momento no qual terá mais segurança em seu modo de agir com as pessoas em dia de habilidade e capacidade de convencimento. Interesses: quadro benéfico para sua relação com dinheiro, dívidas ou financiamento. Lida do trabalho bem encaminhada. Vida íntima: novidades interessantes.

Tags:

Junho 2024