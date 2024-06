(22 de dezembro a 20 de janeiro) - O seu dia: você terá momentos que o verão mais ligado a lembranças em família e envolvido em clima de rememorar fatos marcantes. Interesses: quadro de compensação com mais vantagem no controle de dinheiro e compromissos. No trabalho, momentos de tensão. Vida íntima: surpresa na intimidade.

