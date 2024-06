(22 de dezembro a 20 de janeiro) - Destaque: o Sol em Câncer regendo sua 7ª casa zodiacal o influenciará nos campos dos contratos, acordos, casamento ou divórcio, processos, sua personalidade e o trato com o público. Hoje: o trânsito do dia mostra apoio e ajuda nas finanças. Com íntimos, o dia é dominado por bons indicadores.

Tags:

Junho 2024