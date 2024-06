(22 de dezembro a 20 de janeiro) - A semana: dias marcados por influências sob as quais as suas reações serão positivas trazendo habilidade e segurança. Interesses: procure enfrentar problemas com maior confiança. Nesta semana você verá maior equilíbrio e bons frutos das decisões passadas. Vida íntima: dias de inquietação.

Domingo | Junho 2024