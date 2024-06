(22 de dezembro a 20 de janeiro) - O seu dia: boa influência deve hoje melhorar seu ânimo na relação e nas pendências com os novos amigos. Interesses: quadro que revelará, de forma positiva, acerto com as finanças, dívida ou pagamentos. Fatos novos em plano futuro no trabalho. Vida íntima: novidades motivarão suas relações.

